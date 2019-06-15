كيف خطف ريال مدريد أهم موهبة من برشلونة ببلاش
السبت 15/يونيو/2019 - 10:23 ص
الفجر الرياضي
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نجح نادي ريال مدريد الإسباني في خطف نجم اليابان الواعد تاكيفوسا كوبو الملقب بميسي اليابان قبل فريق برشلونة الغريم التقليدي للملكي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عقد اللاعب الملقب باسم "ميسي اليابان" مع ناديه السابق طوكيو، انتهى في مطلع شهر يونيو الجاري، وبالتالي كان من حقه الرحيل مجانًا لذلك استغل ريال مدريد هذه النقطة وفاوض كوبو مباشرة.
ووقع كوبا، اللاعب السابق في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، عقدا يمتد لخمس سنوات مع الغريم التقليدي في إسبانيا، ويحصل على راتب سنوي يبلغ 1.2 مليون يورو.
ويتواجد كوبو حاليًا في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في "كوبا أميركا"، ويستعد لخوض أول مباراة ضد تشيلي يوم الإثنين المقبل.
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