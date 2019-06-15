عاجل.. تداول امتحان "الاستاتيكا" عبر السوشيال ميديا
السبت 15/يونيو/2019 - 10:19 ص
ريم محمود
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تداول طلاب الثانوية العامة امتحان مادة "الاستاتيكا" عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"وذلك عقب انعقاد اللجان بـ5 دقائق.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات"، اليوم السبت امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالب طالبة.
طمأن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، طلاب الصف الثالث الثانوي، بشأن الامتحانات المتبقية، مؤكدا أن جميع الامتحانات المقبلة، ستكون في متناول الطلاب، عدا بعض الأسئلة التي تميز بين الطلاب.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات"، اليوم السبت امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالب طالبة.
طمأن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، طلاب الصف الثالث الثانوي، بشأن الامتحانات المتبقية، مؤكدا أن جميع الامتحانات المقبلة، ستكون في متناول الطلاب، عدا بعض الأسئلة التي تميز بين الطلاب.
وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة تكنولوجية أخرى داخل اللجان، لافتة إلى أن اصطحابها يؤدى إلى تعرّض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام المقبل.
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