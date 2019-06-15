عامر: ارحمونا.. سموحة لم يسمع عن عمر النمساوي

نفى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول ناديه في مفاوضات مع نهضة بركان المغربي للتعاقد عمر النمساوي مع الظهير الأيمن للفريق المغربي.









وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"ارحمونا سموحة لم يسمع عن اللاعب عمر النمساوي حتي يفاوضة".