ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البابا تواضروس يترأس أولى قداسات كنيسة "الوجوه" بعد تدشينها

السبت 15/يونيو/2019 - 10:16 ص
البابا تواضروس يترأس أولى قداسات كنيسة الوجوه بعد تدشينها
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
طباعة
ماريان ناجي
 
Advertisements
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بشارع الوجوه بشبرا، وذلك عقب تدشينها.

ودشن "تواضروس" سبعة مذابح تم إعدادها بثلاث كنائس موجودة داخل الكنيسة ذاتها، وهي كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين يوسف النجار، ويوحنا الحبيب، وبكل منهما ثلاثة مذابح، وكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود وبها مذبح واحد.

كما تم تدشين أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) إلى جانب الأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.

شارك في الصلوات من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.
Advertisements
المزيد عن: شبرا تواضروس الوجوه البابا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية