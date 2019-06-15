البابا تواضروس يترأس أولى قداسات كنيسة "الوجوه" بعد تدشينها
السبت 15/يونيو/2019 - 10:16 ص
ماريان ناجي
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بشارع الوجوه بشبرا، وذلك عقب تدشينها.
ودشن "تواضروس" سبعة مذابح تم إعدادها بثلاث كنائس موجودة داخل الكنيسة ذاتها، وهي كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين يوسف النجار، ويوحنا الحبيب، وبكل منهما ثلاثة مذابح، وكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود وبها مذبح واحد.
كما تم تدشين أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) إلى جانب الأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.
شارك في الصلوات من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.
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