البابا تواضروس يترأس أولى قداسات كنيسة "الوجوه" بعد تدشينها

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بشارع الوجوه بشبرا، وذلك عقب تدشينها.





ودشن "تواضروس" سبعة مذابح تم إعدادها بثلاث كنائس موجودة داخل الكنيسة ذاتها، وهي كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين يوسف النجار، ويوحنا الحبيب، وبكل منهما ثلاثة مذابح، وكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود وبها مذبح واحد.





كما تم تدشين أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) إلى جانب الأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.



