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"القومي للمرأة" يكشف جريمة جديدة ارتكبها الإخوان في حق الإناث

السبت 15/يونيو/2019 - 10:17 ص
القومي للمرأة يكشف جريمة جديدة ارتكبها الإخوان في حق الإناث
الدكتورة مايا مرسي
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هدى عبدالرازق
 
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قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر تولي ملف مواجهة ختان الإناث أهمية كبرى منذ 2002، ولكن خلال الفترة ما بين 2011 وحتى 2012، وهى فترة وصول الإخوان المسلمين للحكم والبرلمان حدث تعرقل لجهود مكافحة ختان الإناث.

وكشفت "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كان هناك قوافل طبية تجوب المحافظات لإجراء عملية ختان الإناث للفتيات في محافظات مصر خلال حكم الإخوان، لافتة إلى أنه في 2016 تم تغليظ عقوبة الختان في مصر.

وأضافت أن هناك تغيير للمفاهيم حدث للمواطنين فيما يتعلق بختان الإناث الآن، موضحة أنهم اطلقوا قوافل توعوية بخطورة ختان الإناث في كل محافظات مصر، وللتوعية بقانون تغليظ عقوبة الختان، لافتة إلى أن تلك القوافل مستمرة طوال فصل الصيف، حيث أن خلال فصل الصيف تزداد نسبة إجراء تلك العملية.
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المزيد عن: مايا مرسي القومي للمرأة الإخوان
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