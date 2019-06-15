ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 15-6-2019

السبت 15/يونيو/2019 - 10:11 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 15-6-2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقرت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 15-6-2019 وسجلت أسعار الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، كما تراوحت البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين جنيهين و3.5 جنيه، بينما سجلت الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة استقر سعر الليمون البلدي متراوحا ما بين 28 و34 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات، وسجلت الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، وسجل الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، بينما سجل الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
Advertisements
المزيد عن: الخضار اسعار الخضروات في مصر اليوم اسعار الخضروات الان اسعار الخضار والفاكهة اليوم اسعار الخضار والفاكهة الان اسعار الخضار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية