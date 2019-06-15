ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 15 يونيو 2019

السبت 15/يونيو/2019 - 10:10 ص
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 15 يونيو 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ستقرت أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم الخسبت 15-6-2019  وجاءت الأسعار في الأسواق على النحو التالي:

تراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو بـ32 و33 جنيها، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعرا يتراوح ما بين 3.50 إلى 7 جنيهات.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 30 جنيها، والبيض الأحمر 32 جنيها، وسجلت الأمهات البيضاء نحو 22.50 جنيه.

وتوقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار كرتونة البيض، نتيجة زيادة عمليات السحب  خلال شهور الصيف والمصايف يكون كبيرا الأمر الذي يؤدي إلى تحريك أسعارها بعض الشيء نتيجة لعمليات العرض والطلب الموجودة في السوق والتي تعد أهم العوامل المتحكمة في السوق المصري.

Advertisements
المزيد عن: الفراخ اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ الان اسعار الغراخ اسعار الدواجن والبيض الان اسعار الدواجن والبيض اسعار البيض اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية