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أمريكا تكثف عمليات إعادة اللاجئين للمكسيك

السبت 15/يونيو/2019 - 10:10 ص
أمريكا تكثف عمليات إعادة اللاجئين للمكسيك
لاجئون من المكسيك
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وكالات
 
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قال مسؤول بدائرة الهجرة في المكسيك اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة ضاعفت عدد اللاجئين الذين تعيدهم لبلاده يومياً من مدينة إلباسو في ولاية تكساس الأمريكية في أول مؤشر على أن الولايات المتحدة بدأت في اتخاذ إجراءات بعد اتفاق أبرمته المكسيك الأسبوع الماضي لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية.

 

وقال المتحدث باسم دائرة الهجرة في منطقة سيوداد خواريز المكسيكية المقابلة لمدينة إلباسو الأمريكية على الحدود لويس كارلوس كانو إن "نحو 200 لاجئ يعودون يومياً منذ أمس الخميس ارتفاعاً من مئة في السابق.

 

وخضعت المكسيك لضغوط من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي ووافقت على توسيع نطاق برنامج يجبر طالبي اللجوء لأمريكا، وأغلبهم من أمريكا الوسطى، الذين يصلون للحدود الجنوبية للولايات المتحدة البقاء في المكسيك انتظاراً لنتيجة فحص طلبات لجوئهم.

 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الاتفاق يتضمن أيضاً خطة لتصنيف المكسيك "دولة ثالثة آمنة" يمكن لطالبي اللجوء الذهاب إليها بدلاً من الولايات المتحدة إذا لم تفعل المكسيك ما يكفي للحد من عدد المهاجرين المتجهين لبلاده بحلول منتصف يوليو.

 

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا التوجه ضمن الخطة قال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: "هذا صحيح بالقطع.. وهذا ما سيحدث".

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