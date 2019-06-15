سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم السبت 15-6-2019
السبت 15/يونيو/2019 - 10:07 ص
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استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2019 في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية.
سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم
سجل سعر اليورو في البنك المركزى
18.65 جنيه للشراء
18.75جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB
18.58جنيه للشراء
18.72 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
16.62 جنيه للشراء
16.78 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.85 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك قناة السويس
18.61 جنيه للشراء
18.76 جنيه للبيع
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