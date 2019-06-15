هالة صدقي: "قلقت من محمد رمضان وأغير على محمود حميدة" (فيديو)





تحل اليوم السبت الموافق 15 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة هالة صدقي، التي منحت جمهورها العديد من الأدوار الهامة في السينما والدراما، وحافظت على مكانتها طوال سنوات نشاطها الفني، وشاركت في فيلم "آخر ديك في مصر" عام 2017، مع النجم محمد رمضان، والسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرج عمرو عرفة، والذي لم يلق نجاح أفلام "رمضان" من حيث الإيرادات.





تحدثت "صدقي" عن تجربتها في الفيلم، من خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم"، مؤكدة أنها تحمست للفيلم بسبب رغبتها في العمل مع المخرج عمرو عرفة والسيناريست أيمن بهجت قمر، قائلة: "أنا من معجبين أيمن، وقلقت من التمثيل مع محمد رمضان"، وأوضحت أنها خافت من الجدل المثار حول أفلامه، كونها تعتمد على مشاهد العنف والبلطجة.



