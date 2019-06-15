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ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟

السبت 15/يونيو/2019 - 10:05 ص
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
الرئيس السيسي مع المنتخب
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الفجر الرياضي
 
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زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منتخب مصر الوطني، صباح اليوم السبت، في ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2019.

 

وتستعد مصر لاحتضان بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق في الحادي والعشرين من يونيو الجاري وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو.

 

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي  زار المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة الأمم الإفريقية ، وأعرب عن ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني.

 

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بأفراد منتخبنا الوطني عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لهم في بطولة أمم إفريقيا، طالبا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

 

وشدد الرئيس على ضرورة تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي لأن ذلك يعكس واجهة مصر الحضارية.

ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
ماذا قال الرئيس السيسي لنجوم المنتخب في الدفاع الجوي؟
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المزيد عن: منتخب مصر رياضة الرئيس السيسي الدفاع الجوي
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