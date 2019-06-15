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هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)

السبت 15/يونيو/2019 - 10:03 ص
هدية منتخب مصر لـالسيسي في الدفاع الجوي (صور)
السيسي
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الفجر الرياضي
 
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زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم منتخب مصر خلال تدريباته صباح اليوم باستاد الدفاع الجوي.

 

 

والتقى عبد الفتاح السيسي بمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

 

 

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

 

 

وتوجه لاعبو منتخب مصر خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات أمم إفريقيا معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين كما أهدوه فانلة المنتخب وحملت توقيعات أعضاء ولاعبي المنتخب الوطني.

هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
هدية منتخب مصر لـ"السيسي" في الدفاع الجوي (صور)
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