تركي آل الشيخ يدعو لتقديم رعاية لشيفيلد يونايتد الإنجليزي

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية الشركات السعودية والوطنية إلى تقديم رعاية لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي في الدوري الإنجليزي إذ يملك الأمير عبدالله بن مساعد نصف أسهمه.



وأكد آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر”: اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا.



وأضاف قائلًا: هذه فرصة للجميع … ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج.



كما قام آل الشيخ بإعادة تغريدة له قال فيها: نفكر جديًا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصًا أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة.



الجدير بالذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق وعضو شرفه اشترى نصف نصف أسهم النادي الإنجليزي أمام رجل الأعمال الشهير ميكب بحصة 50% لكل منهما.



