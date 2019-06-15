ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يدعو لتقديم رعاية لشيفيلد يونايتد الإنجليزي

السبت 15/يونيو/2019 - 10:06 ص
تركي آل الشيخ يدعو لتقديم رعاية لشيفيلد يونايتد الإنجليزي
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية الشركات السعودية والوطنية إلى تقديم رعاية لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي في الدوري الإنجليزي إذ يملك الأمير عبدالله بن مساعد نصف أسهمه.

وأكد آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر”: اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا.

وأضاف قائلًا: هذه فرصة للجميع … ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج.

كما قام آل الشيخ بإعادة تغريدة له قال فيها: نفكر جديًا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصًا أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة.

الجدير بالذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق وعضو شرفه اشترى نصف نصف أسهم النادي الإنجليزي أمام رجل الأعمال الشهير ميكب بحصة 50% لكل منهما.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية