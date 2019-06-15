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رصد تحركات مكثفة للحوثيين بالحديدة وصد هجومين بالتحيتا

السبت 15/يونيو/2019 - 09:55 ص
رصد تحركات مكثفة للحوثيين بالحديدة وصد هجومين بالتحيتا
الحوثيين
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وكالات
 
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قالت القوات اليمنية المشتركة، السبت، إن وحدات استطلاعها رصدت خلال الساعات الماضية تحركات مسلحة ومكثفة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران داخل مدينة الحديدة، وفي بقية الجبهات في الساحل الغربي للبلاد.

 

وأكدت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية دفعت بتعزيزات من الأفراد والأسلحة المختلفة، إلى داخل مدينة الحديدة عبر منفذ "خط الشام".

 

وذكرت المصادر الميدانية أن الميليشيات الحوثية حفرت خنادق ووضعت متارس بالقرب من خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين، ومحيط مدينة الصالح وخط التسعين.

 

وأكدت المصادر وصول تعزيزات مماثلة إلى بقية جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع الحُسينية في مديرية بيت الفقيه، وذلك ضمن استعدادات مرصودة لشن هجمات على منطقة الجاح الإستراتيجية.

 

وفي مديرية التحيتا تصدت القوات اليمنية المشتركة لأكبر محاولاتي تسلل لميليشيات الحوثي نحو منطقتي الجبلية والفازة جنوب وغربي المديرية.

 

وأدى تصدي القوات اليمنية المشتركة للمسلحين الحوثيين إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم القيادي الحوثي محمد علي الشريف، الذي قتل في هذه العملية.

 

وتأتي محاولات الميليشيات الحوثية اليائسة لقطع خطوط الإمداد من الخط الساحلي وتكثيف استعداداتها داخل مدينة الحديدة، ضمن ترتيبات متسارعة للانقضاض على اتفاق السويد.

 

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المزيد عن: هجومين مشليات الحوثيين تحركات مكثفة للحوثيين الحديدة
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