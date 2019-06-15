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أمن دمياط يفحص سيارة اشتبه فيها الأهالي

السبت 15/يونيو/2019 - 09:55 ص
أمن دمياط يفحص سيارة اشتبه فيها الأهالي
قوات الأمن
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هند الشيال
 
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تلقى قسم شرطة رأس البر بدمياط، بلاغ من سكان شارع 20 برأس البر بوجود سيارة فيت تحمل رقم د ط ع ٥٣٤ أسفل أحد العشش، متواجدة منذ أكثر من أسبوع.

انتقل النقيب أحمد صلاح معاون مباحث رأس البر ويرافقة ضابط المفرقعات والمرور وتبين أن السيارة سليمة وغير مبلغ بسرقتها.

تم رفع السيارة من المكان، وتم فحصها وتبين عدم وجود أي أجسام قابلة الانفجار بداخلها وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.
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