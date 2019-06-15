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رئيس الوزراء يتفقد متحف مركب خوفو بالأهرامات

السبت 15/يونيو/2019 - 09:49 ص
رئيس الوزراء يتفقد متحف مركب خوفو بالأهرامات
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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تفقد منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، متحف مركب خوفو بمنطقة الأهرامات، كما تفقد المتحف الكبير؛ لمتابعة سير العمل في المتحف، يرافقه وزير الأثار وعدد من المسئولين.

وتجدر الإشارة إلى أن أول زيارة للدكتور "مدبولي" في العام الأول، لتوليه مسئولية الحكومة، كانت للأهرامات؛ لمتابعة مشروعات التطوير بها، وكذا المتحف الكبير.

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بوضع ملفات الصحة والتعليم والثقافة على أجندة أولويات الحكومة، ضمن محور بناء الإنسان المصري.
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