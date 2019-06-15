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رئيس الوزراء العراقي: لا مكان آمنا لفلول داعش في البلاد

السبت 15/يونيو/2019 - 09:49 ص
رئيس الوزراء العراقي: لا مكان آمنا لفلول داعش في البلاد
رئيس الوزراء العراقي
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وكالات
 
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دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي اليوم السبت، القوات العراقية في كل مكان من أرض العراق، إلى اليقظة وملاحقة فلول تنظيم داعش وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه.

 

وقال عبد المهدي خلال زيارة قام بها فجر اليوم إلى موقع جريمة مقتل نحو 1700 عسكرياً عراقياً بعد سيطرة تنظيم داعش على قاعدة سبايكر العسكرية في محافظة صلاح الدين، إن "بطولات وتضحيات العراقيين ووحدتهم هي التي صنعت النصر".

 

وأضاف "نحن أوفياء لهذه الدماء التي انتصرت، ولن نسمح لفلول داعش المنهزمة بالتقاط أنفاسها وقواتنا تلاحقهم في الصحاري، ولن يكون لهم مكان آمن في العراق".

 

وحث رئيس الوزراء العراقي القوات العراقية "في كل مكان من أرض العراق على ملاحق هذا العدو الجبان الذي يستهدف المدنيين، وأن تكثف جهدها الاستخباري"، مشيراً إلى أن "حالة الأمن والاستقرار التي تسود مدن العراق اليوم هي ثمرة للبطولات والتضحيات التي سيخلدها التأريخ".

 

وقال: "بقلوب حزينة ولكن برؤوس مرفوعة نقف اليوم في المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة البشعة على يد عصابة داعش الإرهابية التي أقدمت على قتل شباب عزّل من السلاح".

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