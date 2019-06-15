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غداً.. "أبو الغيط" يزور السودان ويلتقي بالفريق عبدالفتاح البرهان

السبت 15/يونيو/2019 - 08:46 ص
غداً.. أبو الغيط يزور السودان ويلتقي بالفريق عبدالفتاح البرهان
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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كشف مصدر بالجامعة العربية، أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، سيقوم بزيارة السودان غداً الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها عقب الأحداث الأخيرة في السودان. 

وأوضح المصدر، أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وكذلك مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية.

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