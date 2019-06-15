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روحاني: إيران مستمرة في الالتزام بالاتفاق النووي

السبت 15/يونيو/2019 - 08:51 ص
روحاني: إيران مستمرة في الالتزام بالاتفاق النووي
حسن روحاني
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وكالات
 
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده مستمرة في الالتزام بالاتفاق النووي على الرغم من العقوبات الأمريكية "غير القانونية" المفروضة على طهران.

 

وقال روحاني، خلال افتتاح القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقدة في دوشنبه، اليوم السبت: "واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات غير شرعية وغير قانونية وهذا عقد الوضع، وبالرغم من ذلك فإن بلادي مستمرة في الوفاء بالتزاماتها".

 

وأضاف: "إيران مستمرة في التزاماتها وفق الاتفاق النووي وعلى الدول أن تعبر عن رأيها إزاء العقوبات الأمريكية"، متابعا "نحن نتصدى لجهود الولايات المتحدة ونمد أيدينا لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معنا".

 

وفي كلمته تطرق الرئيس الإيراني للقضية الفلسطينية، قائلا "فلسطين قضية كبيرة للمنطقة والعالم ونحن عضو في المجتمع الدولي ويجب على كافة الأعضاء اتخاذ إجراءات ضد نقل السفارة الأمريكية غير الشرعي للقدس".

 

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