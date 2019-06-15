سعر الدولار اليوم السبت 15 يونيو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 15 يونيو 2019 بداية التعاملات الأسبوعية ، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك نحو

16.71 جنيها للشراء، و 16.81 جنيها بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي: