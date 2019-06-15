سعر الدولار اليوم السبت 15 يونيو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء
السبت 15/يونيو/2019 - 08:19 ص
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 15 يونيو 2019 بداية التعاملات الأسبوعية ، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك نحو 16.71 جنيها للشراء، و 16.81 جنيها بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار صرف الدولار اليوم
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.67جنيه للشراء
16.79جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.68جنيه للشراء
16.78جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
|اسعار الدولار في البنوك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
|البنك المركزى المصري
|16.68
|16.81
|مصرف ابو ظبي الاسلامى
|16.72
|16.82
|البنك المصري الخليجى
|16.71
|16.81
|بنك الشركة المصرفية
|16.72
|16.82
|بنك البركة
|16.71
|16.81
|البنك الأهلى المصري
|16.71
|16.81
|بنك مصر
|16.71
|16.81
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
تراجع نشاط السوق السوداء خلال الفترة الحالية حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 17.00و 16.50جنيه.
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