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سعر الدولار اليوم السبت 15 يونيو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

السبت 15/يونيو/2019 - 08:19 ص
سعر الدولار اليوم السبت 15 يونيو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء
اسعار صرف الدولار الامريكى
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 واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 15 يونيو 2019 بداية التعاملات الأسبوعية ، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك نحو 16.71 جنيها للشراء، و 16.81 جنيها بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي: 
   
أسعار صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.67جنيه للشراء
16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك عودة
16.68جنيه للشراء
16.78جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع





اسعار الدولار في البنوكسعر شراء الدولار سعر بيع الدولار 
البنك المركزى المصري16.6816.81
مصرف ابو ظبي الاسلامى 16.7216.82
البنك المصري الخليجى16.7116.81
بنك الشركة المصرفية 16.7216.82
بنك البركة16.7116.81
البنك الأهلى المصري16.7116.81
بنك مصر 16.7116.81



سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

تراجع نشاط السوق السوداء  خلال الفترة الحالية حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 17.00و 16.50جنيه.
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