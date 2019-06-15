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توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان قبل بدء الامتحان بدمياط

السبت 15/يونيو/2019 - 08:44 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان قبل بدء الامتحان بدمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
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بدأ توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس، صباح اليوم السبت بدمياط، قبيل بدء امتحان الاستاتيكا.

وقال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل لحظة بلحظة بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط  لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحي، والصحة لتواجد الطبيب أو الزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.
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