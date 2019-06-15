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طرح التريلر الرسمي لفيلم إيوان ماكجريجور الجديد Doctor Sleep

السبت 15/يونيو/2019 - 08:30 ص
طرح التريلر الرسمي لفيلم إيوان ماكجريجور الجديد Doctor Sleep
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أحمد جمال أحمد
 
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طرحت شركة ورنور بروز الأمريكية للإنتاج السينمائي الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجم إيوان ماكجريجور الجديد Doctor Sleep.

 

ويعتبر فيلم Doctor Sleep، الجزء التكميلي للفيلم الكلاسيكي للنجم جاك نيكلسون، the shining الذي طرح في فترة الثمانينيات وحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.

 

وتدور قصة الفيلم حول طبيب نفسي مختل عقليا يتحول لقاتل متسلسل، ويبدأ بتتبع المقربين منه وقتلهم.

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