ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النعيمي: تنظيم الحمدين ورط لولوة بأعمال قذرة لتلميع صورة قطر

السبت 15/يونيو/2019 - 08:29 ص
النعيمي: تنظيم الحمدين ورط لولوة بأعمال قذرة لتلميع صورة قطر
النعيمي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكد الدكتور "علي النعيمي"، الأكاديمي ورئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، أن بعد فشل قطر دبلوماسيًا، سعي النظام القطري بتوريط المتحدثة باسم خارجيته "لولوة الخاطر"، للقيام بالأعمال القذرة، بهدف تلميع صورة النظام القطري وتغطية جرائمه في دعم الإرهاب، مشيرًا إلي أن النتيجة جاءت أسوء من سابقها.

 

وقال "النعيمي"، عبر تغريدة له علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، " نتيجة للفشل الدبلوماسي للخارجية القطري .. قام النظام الخاطري بتوريط  لولوة الخاطر للقيام بالاعمال القذرة لتلميع صورة النظام القطري و تغطية جرائمه في دعم الارهاب فكانت النتيجة اسوء من سابقها ".

Advertisements
المزيد عن: لؤلؤة الخاطر قطر النعيمي أعمال قذرة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية