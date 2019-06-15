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"العسكري السوداني": أحبطنا محاولتين انقلابيتين خلال الفترة الماضية

السبت 15/يونيو/2019 - 08:15 ص
العسكري السوداني: أحبطنا محاولتين انقلابيتين خلال الفترة الماضية
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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قال الفريق ركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوادني ورئيس اللجنة السياسية، إنه تم إحباط محاولتين انقلابيتين خلال الفترة الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسمح لأي جهة بالحديث عن الشؤون الأمنية البلاد لأنها من اختصاصه وحده.

وأوضح أن المجلس العسكري رصد خلال الفترة الماضية مخططات معينة تمضي في اتجاه الفتنة بين أفراد الشعب السوداني، وتصعيدا إعلاميا ضد الجيش. 

وكان مصدر عسكري سوداني قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أمس الأربعاء، إن المجلس العسكري أحبط محاولة انقلابية قام بها عدد من منسوبي التنظيم الإخواني في الجيش، واعتقال 11 ضابطا. 

وأضاف المصدر أن المحاولة الانقلابية الفاشلة يقف وراءها مجموعة من ضباط الحركة الإسلامية السياسية من الدفعة 43 في الجيش السوداني.

وتعرف هذه المجموعة في الجيش بأنها "مجموعة أولاد ود إبراهيم"، والتي تدين بالولاء للجنرال الإخواني محمد عبدالجليل المعروف بـ"ود ابراهيم" المفصول من القوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أنه تم اعتقال الضباط الإخونجية المتهميين بالتورط في المحاولة الانقلابية.

وأكد أن الوضع تحت سيطرة القوات النظامية السودانية بعد احتواء الانقلاب، وأن الأمور داخل القيادة العامة للجيش بالخرطوم تتسم بالهدوء.

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