حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2019 (فيديوجراف)

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، ولمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 15 -6-2019 عبر الفيديو التالي:





ويسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



