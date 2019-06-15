بريطانيا: إيران خلف الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان
السبت 15/يونيو/2019 - 08:17 ص
وكالات
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اتهمت بريطانيا إيران والحرس الثوري الإيراني، أمس، بالهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكدة أنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.
وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت
بالهجوم، قائلا "إنه انتهاك للأعراف الدولية"، داعيا إيران إلى وقف كل أشكال
الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأضاف الوزير في بيان "هذه الهجمات الأخيرة تجسد نمطا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".
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