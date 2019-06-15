ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بريطانيا: إيران خلف الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

السبت 15/يونيو/2019 - 08:17 ص
بريطانيا: إيران خلف الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان
وزير الخارجية البريطاني
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

اتهمت بريطانيا إيران والحرس الثوري الإيراني، أمس، بالهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكدة أنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.

 

وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بالهجوم، قائلا "إنه انتهاك للأعراف الدولية"، داعيا إيران إلى وقف كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

 

وأضاف الوزير في بيان "هذه الهجمات الأخيرة تجسد نمطا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".

Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية البريطاني ناقلتي النفط ايران النفط في عمان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية