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أسعار العملات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 (فيديوجراف)

السبت 15/يونيو/2019 - 08:10 ص
أسعار العملات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 (فيديوجراف)
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، ولمعرفة الأسعار اليوم السبت 15 -6-2019 عبر الفيديو التالي:

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