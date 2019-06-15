أسعار العملات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 (فيديوجراف)

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، ولمعرفة الأسعار اليوم السبت 15 -6-2019 عبر الفيديو التالي: