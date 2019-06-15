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حفل زفاف مصطفى أبو زيد القيادي بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي (صور)

السبت 15/يونيو/2019 - 06:43 ص
حفل زفاف مصطفى أبو زيد القيادي بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي (صور)
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أقيم حفل زفاف الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي محررة مجلس الوزراء بقناتي "إكسترا نيوز" و"دي إم سي".


وحضر العديد من الزملاء الصحفيين من الإصدارات الأخرى والشخصيات العامة والاعلامية الحفل وسط جو بهيج.


حفل زفاف مصطفى أبو زيد القيادي بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي (صور)
حفل زفاف مصطفى أبو زيد القيادي بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي (صور)
حفل زفاف مصطفى أبو زيد القيادي بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي (صور)
حفل زفاف مصطفى أبو زيد القيادي بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي (صور)
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