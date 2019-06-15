حفل زفاف مصطفى أبو زيد القيادي بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي (صور)









وحضر العديد من الزملاء الصحفيين من الإصدارات الأخرى والشخصيات العامة والاعلامية الحفل وسط جو بهيج.

أقيم حفل زفاف الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية والزميلة صفية حمدي محررة مجلس الوزراء بقناتي "إكسترا نيوز" و"دي إم سي".