القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

اقتربت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على انطلاق منافستها في الأيام المقبلة، وذلك على أرض مصر في تلك النسخة، ولأول مرة منذ عام 2006.









ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.









وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





- التلفزيون المصري الأرضي





على قناة تايم سبورت.





- قمر استرا 19 شرق





قناة Euro Sport 1





على تردد 12226 – معدل ترميز 27500 – عمودي





- قمر إنتلسات 31.5 غرب





قناة TM2 / قناة ORTM





على تردد 12334 – معدل ترميز 6428 – عمودي





- قمر يوتلسات 9 شرق





قناة ORTB / قناة RTI / قناة RTS





على تردد 11881 – معدل ترميز 27500 – عمودي



