إليسا تثير قلق جمهورها بصورة مع طبيبتها الخاصة!





أثارت المطربة اللبنانية إليسا، قلق جمهورها بمشاركتها متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على "إنستحرام"، ظهرت فيها برفقة طبيبتها الخاصة، في ألمانيا، إذ كانتا سويًّا في مطار إسطنبول.





وكان على يد إليسا، لفافة طبية، جعلت البعض يؤكد خضوعها لعملية جراحية جديدة، للعلاج من احتباس المياه فيها نتيجة الإشعاع الكيميائي الذي خضعت له خلال علاج سرطان الثدي.





وانهالت التعليقات على النجمة اللبنانية، إذ تمنّى لها المتابعون السلامة والشفاء العاجل، وقال أحدهم: "شكلك تعبانة أوي، بإذن الله تبقي كويسة قريب"، وكتب آخر: "سلامة قلبك يا ملكة الإحساس"، وعلق أحد المتابعين:"ألف سلامات ياوردة الفن".





وكانت المطربة اللبنانية إليسا، تعاني تورمًا في يديها، كأثر جانبي خلال تلقيها العلاج من سرطان الثدي، الذي شفيت منه العام الماضي، كما خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم بيدها، نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات، في فبراير الماضي.





يُذكر أن إليسا، كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال طرحها فيديو كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها الأدوية والعلاج النفسي، وأخفت الخبر على جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، وخوفًا على والدتها.











