أزمة تواجه أرسنال في صفقة زياش

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ​آرسنال​ الإنجليزي ميرغب في التعاقد مع المغربي حكيم زياش نجم ​آياكس​ الهولندي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية رغبة زياش في الانضمام إلى آرسنال لخوض تحد جديد بعيدًا عن الدروي الهولندي.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المدفعجية يرغبون في ضم زياش ولكن قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 25 مليون استرليني تعد عائق لاتمامها.









وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الميزانية المخصصة لصفقات آرسنال في الميركاتو الصيفي تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني أي أن التعاقد مع زياش بمفرده سيقضي على أكثر من نصفها وهو ما يقلق مسئولي النادي.



