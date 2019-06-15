بدأت في الساعات الماضية بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل، حيث نجح منتخب السيليساو في تحقيق الفوز بالمباراة الافتتاحية على منتخب بوليفيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.









ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق بطولة كوبا أمريكا هذة النسخة، خاصة إنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، وتعويض إخفاق مونديال 2014 على ملعبه والخسارة الثقيلة بسباعية على يد منتخب ألمانيا.









ويرصد لكم "الفجر الرياضي" تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019.





- ERT Sports HD





Eutelsat 39°E -12224 H 13381





- Varzish Sport HD





Yahsat52.5°E-11785 H 27500

NSS 57°E -11565 H 10740





- Arena Sport Serbia





BulgariaSat 2°E -12380 H 30000

Tandberg





- A SporT Turkey

Türksat 42°E -12054 H 27500





- CBC Sport Azerbaijan





AzerSpace 46°E -11134 H 27500





- IRIB TV Iran





Intelsat 62°E -11555 V 30000

Badr 26°E -11881 H 27500

Badr 26°E -12265 H 30000



