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القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019

السبت 15/يونيو/2019 - 05:49 ص
القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019
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أحمد عصام
 
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بدأت في الساعات الماضية بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل، حيث نجح منتخب السيليساو في تحقيق الفوز بالمباراة الافتتاحية على منتخب بوليفيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.


ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق بطولة كوبا أمريكا هذة النسخة، خاصة إنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، وتعويض إخفاق مونديال 2014 على ملعبه والخسارة الثقيلة بسباعية على يد منتخب ألمانيا.


ويرصد لكم "الفجر الرياضي" تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019.

- ERT Sports HD

Eutelsat 39°E -12224 H 13381

- Varzish Sport HD

Yahsat52.5°E-11785 H 27500
NSS 57°E -11565 H 10740

- Arena Sport Serbia

BulgariaSat 2°E -12380 H 30000
Tandberg

- A SporT Turkey
Türksat 42°E -12054 H 27500

- CBC Sport Azerbaijan

AzerSpace 46°E -11134 H 27500

- IRIB TV Iran

Intelsat 62°E -11555 V 30000
Badr 26°E -11881 H 27500
Badr 26°E -12265 H 30000

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