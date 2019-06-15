في عيد ميلاد محمد صلاح الـ27.. ألقاب وانجازات بالجملة تزين مسيرة "فخر العرب"

يحتفل النجم محمد صلاح جناح منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، اليوم بعيد ميلاده ال27 فهو من مواليد 15 يونيو 1992، ويلقى نجمنا الدولي دعم ومحبة ومتابعة جماهيرية كبيرة.









وينتظر أن يقود "صلاح" منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها أم الدنيا على ملاعبها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.









وتعول الجماهير المصرية كثيراً على نجمنا محمد صلاح من أجل قيادة الفريق لحصد اللقب الغائب عن الفراعنة منذ 2010 عندما فاز بها جيل الكابتن حسن شحاتة والهداف المتألق وقتها محمد جدو ومحمد زيدان وحسني عبدربه.









وأصبح "مو صلاح" أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم بفضل اجتهاده وتألقه بقميص روما الإيطالي وليفربول الانجليزي وبات نجم كبير مؤثر ومعروف في أوروبا وخارجها.









وكان محمد صلاح قد بدأ مسيرته في صفوف ناشئي المقاولون العرب حتى صعد للفريق الأول في 2010 ومن ثم احترف في نادي بازل السويسري عام 2012 ومعه محمد النني وبعدها انتقل لنادي تشيلسي 2014.









وبعد فترة قصيرة انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي في فبراير 2015 ليتألق وينتقل إلى روما ويقدم موسماً رائعاً وينتقل لنادي ليفربول في صيف 2017 وحتى الآن هو هداف الريدز خلال موسمين.









- انجازات صلاح مع الأندية والمنتخب:





مع بازل: الدوري السويسري مرتين (12/13 و13/14).





مع تشيلسي: الدوري الانجليزي موسم 2014 - 2015 وكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.





مع ليفربول: دوري أبطال أوروبا 2018/2019 ووصافة الدوري الانجليزي الممتاز 2018/2019





مع منتخب مصر: وصيف كأس أمم أفريقيا 2017 والتأهل لكأس العالم روسيا 2018









- أبرز ألقابه الفردية:





- جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري موسم 12/13.





- جائزة لاعب الموسم في روما الإيطالي عام 2015.





- جائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر 2016.





- جائزة أفضل لاعب أفريقي من بي بي سي 2017 و2018.





- جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز 2017/2018 و 2018/2019.





- جائزة بوشكاش لأفضل هدف (2017/2018) وجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي في نفس الموسم.





- جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين 2017 و2018.





- صلاح هو هداف نادي ليفربول: 44 هدف في 2017/2018.



