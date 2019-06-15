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مفاجأة.. "واما" يعلن عودته بعد غياب سنوات بألبوم جديد

السبت 15/يونيو/2019 - 04:56 ص
مفاجأة.. واما يعلن عودته بعد غياب سنوات بألبوم جديد
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أعلن المطرب، أحمد الشامي عن عودة فريق "واما" الغنائي بعد غياب سنوات بألبوم جديد.

وكتب الشامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " قريبًا.. األبوم جديد لفريق واما".

وفور إعلانه الخبر، تلقى الشامي التهنئة من قبل الكثيرين الذين أبدوا لهفتهم للاستماع للألبوم الجديد.

يذكر أن "واما" قدم 4 ألبومات غنائية وهى يا ليل، وياغالي عليا، ورايحة جاية، وكان ياما كان، والكثير من الأغانى المنفردة منها: زى ما بحلم، وكان نفسى، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا.

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