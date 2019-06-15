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‏البرازيل تسجل رقما قياسيا لم يحقق منذ عام 1995 في كوبا أمريكا

السبت 15/يونيو/2019 - 04:38 ص
‏البرازيل تسجل رقما قياسيا لم يحقق منذ عام 1995 في كوبا أمريكا
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أحمد عصام
 
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سجل منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي رقما قياسيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد الفوز على منتخب بوليفيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.


وأصبحت البرازيل أول دولة مضيفة تفوز بمباراتها الافتتاحية في كأس أمريكا بفارق 3 أهداف، منذ منتخب أوروجواي في 5 يوليو 1995 (أوروغواي 4-1 فنزويلا).


ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق بطولة كوبا أمريكا هذة النسخة، خاصة إنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، وتعويض إخفاق مونديال 2014 على ملعبه والخسارة الثقيلة بسباعية على يد منتخب ألمانيا.

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