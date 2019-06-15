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البرازيل تسحق بوليفيا بثلاثية نظيفة في افتتاح كوبا أمريكا

السبت 15/يونيو/2019 - 04:18 ص
البرازيل تسحق بوليفيا بثلاثية نظيفة في افتتاح كوبا أمريكا
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أحمد عصام
 
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سحق المنتخب البرازيلي نظيره منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019.


انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وبالرغم من السيطرة الواضحة من جانب المنتخب البرازيلي إلا أنه فشل في زيارة شباك الضيوف.


وفي الشوط الثاني سجل كوتينيو هدفين على التوالي في الدقيقة 50 من ضربة جزءا وفي الدقيقة 53 من ضربة رأسية قبل أن يضيف البديل ايفرتون سوسا الهدف الثالث في الدقيقة 85 من تصويبة متقنة لينهي اللقاء بفوز البرازيل أصحاب الأرض على بوليفيا بثلاثية نظيفة.


ويتصدر المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الأولي بعدما حصل أول ثلاثة نقاط على حساب بوليفيا.
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