صورة نادرة لإنعام سالوسة مع زوجها الفنان الشهير!
السبت 15/يونيو/2019 - 03:58 ص
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عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية إنعام سالوسة لا يعرفون أنها متزوجة من مخرج مسرحي شهير.
إنعام متزوجة من المخرج المسرحي سمير العصفوري منذ سنوات طويلة، ولديهما ابنة واحدة وهي المخرجة تغريد العصفوري.
وقد ظهرت صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة والمخرج سمير العصفوري، والتي ظهرت فيها إنعام بفستان زفاف قصير ناعم ووضعت طرحة الزفاف على شعرها.
وبدت الفنانة المصرية في الصورة بنفس ملامحها الحالية، بينما ظهر المخرج سمير العصفوري بملامح مختلفة كثيرا عن شكله الحالي.
وإنعام سالوسة هي ممثلة مصرية شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، ومن أشهر أعمالها في الدراما التليفزيونية، مسلسلات (ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي).
كما شاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية من أهمها (موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود).
إنعام سالوسة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في عدد من الأعمال، منها: "قمر هادي، وهوجان، وبدل الحدوتة تلاتة، وسوبر ميرو، وطلقة حظ، وبركة".
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