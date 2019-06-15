في عيد ميلاده| روشتة قبل الفجر.. ما يحتاجه صلاح ليكون الأفضل على مر تاريخ الكاف

أنامل من ذهب أختارت أن تسير في طريق مخالف لتصنع مجدًا من نوع آخر، فأحيانا يجب عليك أن تسير عكس التيار لتثبت قدرتك على تكوين طريق خاص بك بعيدًا عن الوجوه المكررة، وهنا تحديدًا وأنت تقف على قارعة الطريق كانت رحلة فرعون مصري من نجريج إلى بلاد الإنجليز.









فالنجاح ليس بالعملة الصعبة ولكن أن تكن أنت "المستحيل" ذاته في عيون الشباب الذين يقتدون بنجاحك ويرون فيه نجاح شخصي لهم نظرًا لصعوبة الإمكانيات التي يمرون بها، هنا فقط تكن محمد صلاح، الذي أثبت خلال فترة قصيرة أنه يملك الكثير وقادر على إعتلاء عرش جميع البطولات والإنجازات الفردية.









فبين التتويج بالدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول و إنجازات شخصية لا حصر لها أصبح صلاح على موعد مع التاريخ لإقتناص جائزة "الكرة الذهبية" ولكن لم تكن وحدها تلك الجائزة تحت ميكرسكوب الفرعون ولكن هناك أيضا لقب آخر يسعى لإقتناصه من المتصدر جورج وياه وهو أفضل لاعب في تاريخ إفريقيا.









وجاء ذلك بعدما نشرت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا، وجاء جورج ويا وهو معتلى القمة وجاء محمد صلاح في المركز 17، و أصبح السؤال ذاته ماذا يحتاج الفرعون المصري ليصبح أفضل لاعب في الماما افريقيا.









ويرصد لكم "الفجر الرياضي" روشته صلاح لاقتناص افضل لاعب على مر التاريخ:





اللياقة البدنية عكاز صلاح لإعتلاء القمة..

لا شك أن محمد صلاح لديه نصيب الأسد من إعتلاء القمة على مدار السنوات القادمة كونه الوحيد من ضمن هؤلاء الثلاثين لاعبًا مازال داخل الميدان وقادر على تخطي كل الأرقام التى حققها من سبقوه.









ونظرًا للياقة البدنية التي يتمتع بها صلاح ستكون عكازه القوي للبقاء أكبر فترة ممكنة داخل الساحرة المستديرة، وأيضًا سيكون العامل الأكبر يقع على عقلية الفرعون الأحترافية التي يتعامل بها في الأزمات والمباريات الكبري.









فالسنوات الأخيرة شهدت نضج فني وعقلي كبير لدى الفرعون فوجدنا كيف واجه ازماته مع اتحاد الكرة المصري وأيضًا النقد الذي يوجه له في بعض الأحيان بسبب التواجد على الساحة الإعلانية بشكل مبالغ فيه، دومًا ما كان لديه رد واحد وهي أهدافه الحاسمة في أرض الميدان.









أرقام يحتاج صلاح تخطيها لخطف الصدارة من ويا

فاز جورج ويا مع نادي ميلان الإيطالي بالدوري وكان هداف الفريق حينها ومن ثم حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم وبذلك يعد الإفريقي الوحيد الفائز بهذه الجائزة،، كما حقق الكرة الذهبية في نفس العالم وجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه وتم اختياره أفضل لاعب في القرن بالقارة السمراء.، وأيضا لقب أفضل لاعب في أوروبا.









وبذلك أصبح الفرعون على بعد خطوتين من كسر أرقام ويا وبلوغ المراد ولكن، هل الفوز ببطولة الأمم الإفريقية وإقتناص لقب أفضل لاعب في العالم سيشفع للفرعون وسيكون الأفضل على مر التاريخ؟



