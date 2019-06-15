منتخب المغرب في ورطة قبل بداية أمم إفريقيا 2019

فضح اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي، اتحاد بلاده لكرة القدم وذلك بعد رحيله عن معسكر منتخب أسود الأطلس في الأيام الماضية.









وكان قد أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن استدعاء كريم باعدي لاعب فريق حسنية أغادير بديلا لعبد الرزاق حمدالله في قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.









ونشر عبد الرزاق مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهو يتدرب بشكل جاد معلنا أنه سليم وليس مصاب.









وتنص لائحة الاتحاد الافريقي عن عدم إستبعاد لاعبين من القائمة النهائية للمنتخب وذلك قبل البطولة ب 10 أيام إلى قبل بداية البطولة بيوم واحد فقط، ولكن في حالة الإصابة فقط، ومما يعني ذلك أن منتخب المغرب سيدخل البطولة بقائمة 22 لاعب فقط.



