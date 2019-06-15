كوتينيو يفتتح أهداف بطولة كوبا أمريكا 2019

نجح اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب نادي برشلونة الإسباني في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في مباراته ضد منتخب بوليفيا، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019.









ويعد هذا هو الهدف الأول في بطولة كوبا أمريكا 2019، وكان هدف كوتينهو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 50 من الشوط الثاني في المباراة.









ويتقدم منتخب البرازيل على منتخب بوليفيا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق فيليب كوتينهو.



