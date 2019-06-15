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تقرير.. ميسي يهدد برشلونة

السبت 15/يونيو/2019 - 03:46 ص
تقرير.. ميسي يهدد برشلونة
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تبدو أن الأمور في برشلونة الإسباني تسير نحو الأسوأ، في ظل عدم مقدرة إدارة النادي الكتالوني في حسم الصفقات التي يسعي الفريق التعاقد معاها في فترة الانتقالات الصيفية.


وأشارت آخر التقارير الصحفية القادمة من إسبانيا، أن ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي ابتعد بشكل كبير عن صفوف البلوجرانا، وبات قريبا من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي والذس يغري اللاعب براتب يصل إلى 12 مليون يورو.


كما أن بعض جماهير برشلونة طالبت برحيل جوسيب بارتاميو رئيس البلوجرانا في ظل عدم قدرته على جلب لاعبين من الطراز الرفيع على غرار صفقات ريال مدريد والتي كان أخرها البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي ميندي والكرواتي يوفيتش.


وطالب الأرجنتيني ليونيل ميسي من إدارة البرسا أكثر من مرة بسرعة حسم صفقة دي ليخت وكذلك جريزمان بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم مميز، ويري البعض أن ميسي يهدد من بعيد لبعيد إدارة البرسار بالرحيل في حالة عدم تقوية الفريق بلاعبين مميزين.

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