ضربة موجعة لريال مدريد.. الصفقة الكبري في خطر

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد أخطر إدارة ناديه، برغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف.









وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن الفرنسي بوجبا يرغب في الانتقال إلي ريال مدريد، مؤكدة أنه أبلغ إدارة النادي الملكي أنه مستعد لتخفيض راتبه من أجل الانضمام للفريق، والعمل مع مواطنه زين الدين زيدان.









وأوضحت صحيفة "ليكيب"، أن عدم الوصول إلى نتائج من خلال المفاوضات خلال الفترة الماضية بين ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، تسبب في غضب كبير للاعب الذي يفكر في تغيير وجهته والانتقال لصفوف يوفنتوس، وذلك بعد أن تأكد عدم مشاركة فريقه في دوري الأبطال الموسم المقبل.









ووفقًا للصحيفة الفرنسية أن زيدان يرفض التعاقد مع الدنماركي كريستيان ايركسين رغم قيمته المناسبة والمقدرة بـ 70 مليون يورو فقط، ويصر على التعاقد مع بوجبا والذي تبلغ قيمته 150 مليون يورو.



