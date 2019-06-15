مفاجأة حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي استعداده للإستغناء عن المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "لو 10 سبورت"، إن كلوب لا يمانع رحيل صلاح عن الفريق، ولكن في حالة واحدة وهي التعاقد مع نيكولا بيبي لاعب ليل الفرنسي.









وأصبحت العلاقة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح أكثر تعقيدا، مما سيجعل مشوار المصري مع ريدز غير واضح في الفترة القادمة.









يذكر أن فريق ليفربول قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.



