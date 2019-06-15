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ريال مدريد يقدم صفقته الحديدة الأسبوع المقبل

السبت 15/يونيو/2019 - 03:29 ص
ريال مدريد يقدم صفقته الحديدة الأسبوع المقبل
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني سيقدم صفقته الجديدة التي تعاقد معها من سانتوس البرازيلي الثلاثاء المقبل.


وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية الصحيفة أن ​رودريجو جويس​ سيصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد الإثنين المقبل على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تعاقد مع رودريجو ذو الـ18 عاما في عام 2018 مقابل 45 مليون يورو.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قدم بالأمس إيدين هازارد أمام الجماهير على ملعب سانتياجو برنابيو كما من المتوقع أن يقدم الفرنسي فرلاند ميندي يوم الأربعاء.

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