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لاسارتي يحدد اللاعب الأجنبي الراحل عن الأهلي

السبت 15/يونيو/2019 - 03:26 ص
لاسارتي يحدد اللاعب الأجنبي الراحل عن الأهلي
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علاء خليف
 
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تمسك الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى الأهلى، بالأنجولي "جيرالدو" لاعب الفريق وطلب استمراره في الموسم المقبل.


ويفضل "لاسارتي" رحيل النيجيري جونيور أجايي، واستمرار الأنجولى جيرالدو مع الفريق، وذلك بعدما طلبت من إدارة القلعة الحمراء اختيار واحد من الثنائى لاستمراره مع الفريق فى الموسم المقبل.


ويملك الأهلى حاليًا 4 لاعبين أجانب، هم التونسى على معلول، والنيجيرى أجايى، والمغربى وليد ازارو، والأنجولى جيرالدو.


ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم إفريقى خلال الفترة المقبلة لدعم الهجوم لكنه أصبح الأهلي مطالبًا بالتفريط فى لاعب من الرباعي الأجنبي قبل التعاقد مع المهاجم الجديد.

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