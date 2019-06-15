اليوم.. شريف مدكور يعود لاستئناف برنامجه على شاشة "الحياة"

يستأنف الإعلامي شريف مدكور، تقديم برنامجه "٤ شارع شريف" المذاع على قناة "الحياة" ابتداء من اليوم السبت، حيث يذاع البرنامج الساعة الرابعة مساءً.

ويعود مدكور، لاستئناف برنامجه بعد فترة غياب حيث كان أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون.