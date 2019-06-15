نجم ريال مدريد يقترب من أتلتيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة ماركوس لورنتي نجم ريال مدريد على الرحيل هذا الصيف والانضمام إلى أتلتيكو مدريد واللعب تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني الموسم المقبل.









وأفادت التقارير بأن لورنتي يعتبر أحد المنبوذين الذين يطمح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في التخلص منهم هذا الصيف، حيث حصل لورينتي البالغ من العمر 24 عاماً على الضوء الأخضر للبحث عن نادٍ جديد في الميركاتو الصيفي الحالي.









وقال زيدان عن لورينتي في تصريحات صحفية سابقة : " أحب لورنتي كثيراً وأرغب في أن يحصل على أفضل مستقبل له في مسيرته الكروية، لديه إمكانيات رائعة لكنه لن يحصل على دقائق كافية من أجل اللعب في الموسم المقبل، إنه يستحق أن يتواجد في المباريات وألا يبقى حبيساً لمقاعد البدلاء، اجتمعت معه مؤخراً واتفقنا على أهمية بحثه عن نادٍ جديد".









وأضاف : " لقد قدم موسماً رائعاً مع ديبورتيفو ألافيس حينما كان معاراً إليهم كما أنه لعب دوراً هاماً خلال فترة إصابة كاسيميرو لكن مع كثرة اللاعبين في خط الوسط، ربما لن يحصل على فرصة كافية في الموسم المقبل".









وختم زيدان تصريحاته قائلاً : " هكذا هي الحياة وهذا هو عالم كرة القدم، لا يمكن التقليل من قيمة لورنتي، أتمنى له الأفضل في الموسم المقبل وسأكون سعيداً للغاية عند مشاهدته يتألق بصحبة فريقه الجديد ".



