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جماهير ريال مدريد تطلب التعاقد مع هذا اللاعب

السبت 15/يونيو/2019 - 02:54 ص
جماهير ريال مدريد تطلب التعاقد مع هذا اللاعب
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مني العوضي
 
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شهد ملعب "السانتياجو برنابيو" يوم أمس الخميس، حضور جماهيري كبير وقت تقديم ريال مدريد صفقته الجديدة وهو اللاعب البلجيكي إيدين هازارد قادماً من تشيلسي. 


وبلغ عدد الحضور في البرنابيو ما يقرب من 50 ألف مشجع مدريدي، في حفل استقبال وتقديم مميز للنجم البلجيكي الذي جاء بعد مفاوضات طويلة بين إدارتي نادي الريال وتشيلسي.


ورددت جماهير البرنابيو جملة "نريد مبابي" بطريقة غنائية، وبهذا تعلن الجماهير للرئيس فلورنتينو بيريز عن رغبتها بضم كيليان مبابي وهي تعتبر "صفقة القرن".


وكانت إدارة ريال مدريد قد حاولت ضم كيليان مبابي ولكن هناك تمسك ببقاء اللاعب من قبل إدارة باريس سان جيرمان.

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