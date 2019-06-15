شاهد.. برومو أغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك" (فيديو)

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب،

برومو أغنيته الجديدة "نجيبك".





ومن المرتقب أن يطرح لمجرد الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.



وحقق برومو الأغنية أكثر من 400 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.







