أسعار الليمون اليوم السبت 2019-6-15 في محافظة الدقهلية



وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الليمون جاء نتيجة فاصل العروة، وأن هذا يحدث كل عام لكن تأثيره بدا واضحًا خلال العام الجارى بشكل كبير، وأثر على الإنتاج فى ظل وجود زيادة فى الطلب.



وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الأسواق تشهد انخفاض كبير في أسعار كافة السلع، حيث يصل سعر الليمون من 30-35 جنيها في أغلب الأسواق الشعبية، ويبلغ سعره في المزارع لدى الفلاح لـ 25 جنيه، مشددًا على أن الحلقات الوسيطة تقوم بوضع هامش ربح على السلع، ولابد أن يكون هناك إصلاح مجتمعي بجانب الإصلاح الاقتصادي الذي يتم.



تشهد أسعار الليمون اليوم السبت، في محافظة الدقهلية، 2019-6-15، استقرارًا ملحوظة في الأسعار حيث وصل سعر الكيلو في المناطق الشعبية من 30 إلى 35 جنيها، ووصل في المناطق الرقية من 40 الي 50 جنيها للكيلو.